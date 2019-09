सिडनी : क्रिकेट के मैदान पर फिल ह्यूज की दर्दनाक मौत के बाद अब क्रिकेट जगत में सुरक्षा के तमाम उपकरण आ गए हैं। इसके बावजूद कभी-कभी ऐसा हादसा हो जाता है कि आदमी को अंदर तक हिला कर रख देती है। एशेज 2019 में में भी जब जोफरा आर्चर की बाउंसर स्‍टीव स्मिथ के गर्दन पर लगी तो लोग ऐसी ही आशंकाओं से भर गए थे। इस चोट के कारण स्मिथ दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने नहीं उतरे तो अगले टेस्ट में भी नहीं खेले। ऐसा ही हादसा एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में सामने आया है। इस बार तो हादसा इतना बड़ा था कि क्रिकेटर की जान जाते-जाते बची।

शॉट रोकने की कोशिश में टूटी हाथ की हड्‌डी

बात ऑस्ट्रेलिया के घरेलू वनडे मैच की है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया की दो घरेलू टीम न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड के बीच मुकाबला खेला गया। इसमें अचानक से ऐसी घटना घटी कि जरा सी असावधानी से गेंदबाज की जान ही चली जाती। न्यू साउथ वेल्स के तेज गेंदबाज मिक्की एडवर्ड्स ने क्वींसलैंड के बल्लेबाज सैमुअल हीजलेट को गेंद फेंकी। इस पर हीजलेट ने स्ट्रेट ड्राइव लगाया। यह शॉट बेहद तेज था और तेजी से गेंदबाज के चेहरे की ओर आ रहा था। उनके सामने हिलने तक का मौका नहीं था। एडवर्ड्स ने जल्दी से अपना हाथ चेहरे के आगे लगा दिया। हाथ से लगकर गेंद तो चेहरे से दूर चली गई, लेकिन उनके हाथ की हड्‌डी टूट गई। बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस घटना का वीडियो को शेयर कर लिखा कि अब एडवर्ड्स ठीक हैं तो सबकी जान में जान आई।

Thankfully, Mickey Edwards is OK after this scary moment at AB Field #MarshCup pic.twitter.com/lhuMm8lyjo