5 गेंदबाज जिन्होंने वनडे (ODI) में झटके सबसे ज्यादा विकेट

दोस्तो पहला वनडे मुकाबला (Frist ODI Match) मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुआ था। तब से लेकर अब तक जाने कितने ही वनडे मुकाबले खेले जा चुकें हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्रिकेट के इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं?

Most wickets in ODI: क्रिकेट (Cricket) की शुरुआत तो वैसे टेस्ट फॉर्मेट (Test Format) में हुई थी। लेकिन समय बदलने के साथ-साथ क्रिकेट ने भी अपने आप को बदल लिया। टेस्ट के बाद, वनडे (One Day International) आया फिर टी-ट्वेंटी (T20) और आजकल तो टी-टेन (T10) फॉर्मेट भी चलन में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किस गेंदबाज ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं? (Which bowler has take most wicket in ODI Cricket) अगर नही पता तो कोई बात नही, आज हम आपको वनडे क्रिकेट इतिहास के ऐसे ही पांच गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट झटके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं

5) शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi)



पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान के लिए अफरीदी ने 1996 से लेकर साल 2015 तक क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 398 वनडे मुकाबले खेलते हुए 395 विकेट झटके। 12 रन देकर सात विकेट का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा उनके करियर का औसत 34.51 रहा। यह भी पढ़ें - जब विश्व कप में 1 रन से हारी टीम इंडिया



4) चामिंडा वास (Chaminda Vaas)



श्रीलंका के चामिंडा वास (Chaminda Vaas) इस लिस्ट में चौथे नंबर पर मौजूद है। श्रीलंका के इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने 1994 से लेकर साल 2008 तक श्रीलंका के लिए क्रिकेट खेला। इस दौरान 322 वनडे मुकाबले में उन्होंने 400 विकेट अपने नाम किए। बता दें कि वास को क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेने के लिए पहचाना जाता है। वनडे क्रिकेट इतिहास में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर आठ विकेट रहा।

3) वकार यूनुस (Waqar Younis)



वसीम अकरम के हमवतन ही वकार यूनुस (Waqar Younis) लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। वकार यूनुस और वसीम अकरम की जोड़ी को क्रिकेट इतिहास की तेज गेंदबाजों की सबसे बेहतरीन जोड़ी माना जाता था। वकार ने पाकिस्तान के लिए साल 1989 से लेकर 2003 तक क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 262 वनडे मुकाबले खेलते हुए पाकिस्तान के लिए 416 विकेट झटके। वक़ार का वनडे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 36 रन देकर 7 विकेट रहा। 2) वसीम अकरम (Wasim Akram)



स्विंग के जादूगर कहे जाने वाले पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज वसीम अकरम (Wasim Akram) इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 1984 से लेकर साल 2003 तक क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने अनेकों बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। पाकिस्तान के लिए अकरम ने 356 वनडे मैचों में 502 विकेट झटके हैं। वनडे क्रिकेट इतिहास में उनका औसत 23.52 रहा हैं। जो बहुत ही शानदार है। 1) मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan)



श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरण (Muttiah Muralitharan) इस लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं। वह वनडे क्रिकेट के अलावा क्रिकेट के सभी फॉर्मेट (Most Wickets in all format) में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। मुरलीधरन ने श्रीलंका के लिए 1993 से लेकर 2011 तक वनडे क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने 350 मैचों में 534 विकेट झटके, इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 30 रन देकर 7 विकेट रहा।

