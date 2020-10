धोनी के आईपीएल से संन्यास लेने की खबरों ने तूल पकड़ा, वायरल हुए ऐसे-ऐसे मीम्स, यहां जानें असल वजह

नई दिल्ली। तीन बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) की टीम आईपीएल 2020 (IPL 2020) में बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। महेन्द्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के धुरंधर अब तक 11 मैच में सिर्फ 3 मैच ही जीत सके हैं। 7 हार के साथ चेन्नई (Chennai) अंक तालिका (Points Table) में सबसे नीचे पायदन पर है। इस बीच सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब आईपीएल से संन्यास लेंगे।

दुनिया के महान क्रिकेटर द्रविड़ की ये 10 बातें दिल छू लेंगी आपका, शायद ही आपको विश्वास हो पर सच यही है

यह है सच्चाई

शुक्रवार को हुए मैच में मुंबई ने सीएसके ने 10 विकेट से करारी मात दी। इसके बाद से ट्विटर पर धोनी की कुछ तस्वीरें जंगल में आग की तरह वायरल हो रही हैं। दरअसल, इन तस्वीरों में हार्दिक पांड्या और कुणाल 7 नंबर जर्सी हाथ में पकड़े नजर आ रहे हैं। इन फोटोज को पांड्या बंधुओं ने सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके बाद यूजर्स जमकर कमेंट्स कर रहे हैं क्या धोनी आईपीएल से संन्यास लेने वाले हैं।

भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाते ही टीम से आउट हुए जोगिंदर, ऐसा रहा वर्ल्ड कप हीरो से रियल हीरो तक का सफर

15 अगस्त को लिया था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास

जहां तक धोनी के आईपीएल से संन्यास की बात है तो अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये सिर्फ अफवाहें हैं। गौरतलब है कि धोनी ने 15 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके बाद लोग आईपीएल में धोनी की धमाकेदार एंट्री की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। आईपीएल सीजन 13 में धोनी के बल्ले से अब तक ऐसी कोई पारी नहीं निकली है, जिसकें लिए वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पहचाने जाते हैं।

शराब के नशे में धुत गिब्स खो बैठे थे अपना आपा, रच डाला था ऐसा इतिहास, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

A memorabilia to cherish for the Pandya brothers 👌👌#Dream11IPL pic.twitter.com/Yl34xsh4OH — IndianPremierLeague (@IPL) October 23, 2020

चेन्नई का प्लेऑफ में पहुंचना नामुमकिन

अब तक खेले गए 11 मैचों में 8 मैच हार चुकी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के लिए आईपीएल 2020 के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें कम ही लग रही हैं। वह 3 अंकों के साथ प्वाइंट टेबल में सबसे नीचे 8वें स्थान पर है।