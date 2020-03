लॉकडाउन में रोहित को मिली प्यारी फिटनेस ट्रेनर बनी, इस तरह करा रही हैं ट्रेनिंग

नई दिल्ली : कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण पूरे भारत में लॉकडाउन है। इसके कारण देशवासियों के साथ तमाम सेलिब्रिटी और खेल जगत की दिग्गज हस्तियां घरों में बंद हैं। सलामी बल्लेबाज और सीमित ओवर के क्रिकेट में टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी घर के भीतर अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। घर बैठे क्रिकेटरों की फिटनेस बनी रहे और जब दोबारा क्रिकेट शुरू हो तो खिलाड़ियों को फिटनेस की समस्या का सामना न करना पड़े। वह खेलने के लिए तैयार रहें, इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपने खिलाड़ियों के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाया है। सभी खिलाड़ी इस लॉकडाउन में इसका पालन कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में रोहित शर्मा को अपने घर पर ही एक फिटनेस ट्रेनर मिल गई है, जो उनको फिट रखने में पूरी मदद कर रही है। इसका खुलासा रोहित शर्मा ने किया।

मुंबई इंडियंस के ट्विटर पर दी जानकारी

मुंबई इंडियंस के टि्वटर पर रोहित शर्मा ने इसकी जानकारी दी। दरअसल मुंबई इंडियंस ने केविन पीटरसन के साथ रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम चैट का वीडियो साझा किया है। इसमें मुंबई इंडियंस ने जानकारी दी है कि रोहित को घर पर ही बेहद प्यारी और क्यूट नई फिटनेस ट्रेनर मिल गई है। मुंबई इंडियंस ने इसका कैप्शन दिया है, 'जिम नहीं? हिटमैन को नई फिटनेस ट्रेनर मिल गई है।'

रोहित ने बताया, दिनभर समायरा उन्हें दिनभर भगाती रहती है

रोहित ने पीटरसन से इंस्टग्राम चैट में बताया कि उन्हें उनकी बेटी समायरा दिनभर घर में भगाती रहीत है। इससे उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। उन्होंने बताया कि वह वह 54 मंजिला इमारत में रहते हैं। इस इमारत की सारी गतिविधियां बंद कर दी गई है। इस अपार्टमेंट में स्थित जिम भी बंद है। ऐसे में वह घर पर ही जितना संभव हो पाता है, ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने बताया कि वह तीन-चार मंजिल सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं। इस बीच उनकी बेटी समायरा भी आ जाती है। वह भी उन्हें पूरे घर में भगाती रहती है और इस तरह उनका फिटनेस बनाए रखने में वह उनकी मदद करती है।

"Samaira makes me run all over the house 😂 She's keeping my endurance in-check!"



No gym? No problem. Hitman has a new fitness trainer 😋#OneFamily #TryThisAtHome @imro45 pic.twitter.com/isUq3ihaxq