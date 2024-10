IND vs NZ: न्यूजीलैंड से हार के बाद बोले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, हम जानते हैं कि हमें…

New Zealand से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद Team India के कप्तान Rohit sharma ने कहा कि पहली पारी में 46 रन पर ऑलआउट होना टीमों के लिए परेशानी का सबब रहा। भारतीय टीम अगले दो मैचों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।

नई दिल्ली•Oct 20, 2024 / 04:56 pm• satyabrat tripathi

India vs New Zealand, 1st Test at Bengaluru: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से हारने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने स्वीकार किया कि पहली पारी में 46 रन पर ऑलआउट होना टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब रहा। उन्होंने कहा कि उनकी टीम अगले दो मैच जीतने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।