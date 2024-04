IPL के इतिहास में तीसरी बार हुआ ऐसा, सैमसन और युसुफ पठान के क्लब में शामिल हुए रोहित शर्मा

आईपीएल में असफल रन-चेज़ में शतक

119(63) - संजू सैमसन (RR) vs पंजाब किंग्स , मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) आईपीएल 2021

105*(63) - रोहित शर्मा (MI) vs चेन्नई सुपर किंग्स , मुंबई (वानखेड़े स्टेडियम) आईपीएल 2024

100 (37) - युसूफ पठान (RR) vs मुंबई इंडियंस, मुंबई (ब्रेबॉर्न), आईपीएल 2010



इससे पहले आईपीएल 2021 में सैमसन ने पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ 63 गेंद पर 119 रनों की पारी खेली थी। पर राजस्थान वह मुक़ाबला हार गया था। इसके अलावा आईपीएल 2010 में युसुफ पठान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ मात्र 37 गेंद पर 100 रन बनाए थे। यह उस समय आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज शतक था। बावजूद इसके राजस्थान रॉयल्स को हार का सामना करना पड़ा था।