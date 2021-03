महिला दिवस पर सचिन तेंदुलकर ने इन 9 विशेष महिलाओं का किया जिक्र, कह दी ये बड़ी बात

नई दिल्ली। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले भारत के पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष रूप से 9 महिलाओं का जिक्र किया। सचिन ने महिला दिवस के मौके पर ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कुछ दिनों पहले सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले विमान की सभी चार महिला पायलटों कैप्टन जोया अग्रवाल, कैप्टन पापागरी थानमई, कैप्टन अकांक्षा सोनावरे और शिवानी मन्हास का जिक्र किया।उन्होंने इसके अलावा कोरोना वारियर रेलु वसावे का जिक्र किया जोमन्स रोजाना 18 किलोमीटर की यात्रा कर कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाती थी।

Let's all celebrate and cherish the women in our lives, not just today but every day!

Happy #InternationalWomensDay to all the amazing women around the world. pic.twitter.com/t5xnBFKxof