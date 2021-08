सचिन तेंदुलकर ने क्रिस केर्न्स के ठीक होने की कामना करते हुए लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओ दोस्त'

न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर क्रिस केर्न्स फिलहाल जिंदगी में कठिन दौर से गुजर रहे हैं। खबर है कि उनके दिल की सर्जरी के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी को आघात पहुंचने पर उनके पैरों को लकवा मार गया है। हालांकि वह फिलहाल अपने घर पर लौट आए हैं पर अभी भी उनकी हालात चिंताजनक बनी हुई है।

सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर में से रहे हैं क्रिस केर्न्स

क्रिस केर्न्स अपने ऑलराउंड प्रदर्शन और क्रिकेट के जुनून के चलते प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उनके स्वास्थ के लिए हर कोई परेशान है। शुक्रवार को क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिस केर्न्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

Concerned to know about Chris Cairns. Hoping & praying. 🙏🏻



Get well soon mate, the entire cricketing fraternity wishes for your wellbeing.