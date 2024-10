Ranji Trophy: शुभम खजुरिया का दोहरा शतक, 22 साल बाद जम्मू-कश्मीर के खाते में आई यह खुशी

जम्मू-कश्मीर के किसी भी खिलाड़ी का सर्वोच्च स्कोर 29 वर्षीय शुभम खजुरिया ने महाराष्ट्र के खिलाफ अपना दोहरा शतक 312 गेंदों में पूरा किया, जिसमें 24 चौके और 4 छक्के शामिल थे। हालाकि वह 353 गेंदों का सामना करते हुए 29 चौके और 8 छक्के संग 255 रन बनाकर आउट हुए, जोकि टूर्नामेंट के इतिहास में जम्मू-कश्मीर की ओर किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च निजी स्कोर है। इस पारी के दौरान उन्होंने शिवांश शर्मा संग छठे विकेट के लिए 231 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की।

रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले जम्मू-कश्मीर के खिलाड़ी 1) अश्विनी गुप्ता- 210 नॉट आउट vs हिमाचल प्रदेश, स्थान- ऊना, वर्ष-1995

2) कवलजीत सिंह – 206 vs सर्विसेज, वर्ष 2001, स्थान- दिल्ली, वर्ष-2001

3) अश्विनी गुप्ता – 203 नॉट आउट vs बिहार, स्थान-जमशेदपुर, वर्ष-2002

4) शुभम खजुरिया – 255 vs महाराष्ट्र, स्थान श्रीनगर, वर्ष-2024