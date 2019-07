फिर दिखा सिक्सर किंग युवराज सिंह का मजाकिया अंदाज, बेन कटिंग और मंगेतर से किया मजाक

नई दिल्ली। सिक्सर किंग युवराज सिंह ( Yuvraj Singh ) को टीम इंडिया ( Team India ) के सबसे मजाकिया खिलाड़ियों में से एक माना जाता था। अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद फिलहाल युवराज सिंह ग्लोबल टी 20 ( Global T-20 Canada ) लीग में टोरंटो नेशनल्स टीम के कप्तान हैं। 21 गेंदों में 35 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर युवराज सिंह ने अपनी टीम को जीत दिलाई। इसी टी-20 लीग का एक मजाकिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

इंटरव्यू के दौरान युवराज ने पूछा मजाकिया सवाल

अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जानें जाने वाले युवराज ने इस मैच से पहले ऐसा काम कर दिया। जिसको देखकर क्रिकेट समर्थक अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। मैच से पहले महिला एंकर एरिक हॉलैंड एडमॉन्टन रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन कटिंग का इंटरव्यू ले रही थीं। एरिक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बेन कटिंग की मंगेतर भी है। तभी युवी को मजाक की सूझी। दोनों के बीच में आकर युवराज सिंह ने ऐसा सवाल पूछा जिसके बाद दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।

When @YUVSTRONG12 crashed an interview and asked the most important question to @Cuttsy31 and @erinvholland! 😂😂😂

HOWZZAT?#GT2019 #ERvsTN #YuvrajSingh #Canada #Brampton pic.twitter.com/l5rqONTki2