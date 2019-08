भारतीय दौरे के लिए टीम में चयन न होने पर डेल स्टेन ने विराट कोहली से मांगी माफी

जोहॉन्सबर्ग : दक्षिण अफ्रीका ( South Africa cricket team ) के स्टार तेज गेंदबाज डेल स्टेन ( Dale Steyn ) टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के शॉर्टर फॉर्मेट में खेलने की इच्छा जताई थी, लेकिन भविष्य की टीम तैयार करने के चक्कर में क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ( ( CSA ) ने अपने इस दिग्गज गेंदबाज को भारत दौरे पर अगले महीने खेली जाने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज के लिए नहीं चुना है। इस पर स्टेन ने गहरी निराशा जताई है। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका को इस दौरे टी-20 और टेस्ट मैच खेलना है। इस दौरे पर वनडे मैच नहीं होने हैं।

क्विंटन डिकॉक को बनाया है कप्तान

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) ने मंगलवार को टी-20 टीम का ऐलान किया है। इसमें उसने युवाओं को तरजीह दी है। इस टीम की कप्तानी का जिम्मा विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया है और इससे पहले तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे फॉफ डु प्लेसिस को टीम में जगह भी नहीं दी गई है। बोर्ड ने गेंदबाजी में भी युवाओं पर भरोसा जताया है। उसने डेल स्टेन जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज की अनदेखी कर टेम्बा बावुमा, बजोर्न फॉरट्यूइन और एनरिक नोर्ट्जे को टीम में जगह दी है।

स्टेन ने सीएसए पर चुटकी ली

टी-20 टीम में जगह न मिलने पर डेल स्टेन ने ट्विटर पर इस पर निराशा जताते हुए सीएसए पर चुटकी भी ली। उन्होंने एक ट्वीट के जवाब में लिखा- सीएसए चयनकर्ता शायद उनका नंबर भूल गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि कोचिंग स्टाफ की अदला-बदली में सीएसए शायद उनका नंबर गंवा बैठा है।

