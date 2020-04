बेन स्टोक्स बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियाई एलिसा पेरी ने मंधाना को हटाया

लंदन : इंग्लैंड क्रिकेट टीम (England Cricket Team) के धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का पिछले तीन सालों से विश्व क्रिकेट में चला आ रहा दबदबा खत्म कर दिया। विजडन ने बुधवार को साल 2019 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का ऐलान किया। विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक ने 2020 के अपने संस्करण में 2019 के प्रदर्शन के लिए स्टोक्स को यह सम्मान दिया तो वहीं महिलाओं में यह सम्मान ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी को मिला। बता दें कि इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को 15 साल बाद यह सम्मान हासिल हुआ है। इससे पहले 2005 की प्रसिद्ध एशेज सीरीज जीत के बाद एंड्रयू फ्लिंटॉफ को यह सम्मान मिला था।

Wisden Honours

The Leading Cricketers in the World#wisdenalmanack2020#wisdenhonours@benstokes38 @EllysePerry pic.twitter.com/UaqF1Th8zQ