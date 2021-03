सचिन और यूसुफ के बाद अब इंडिया लीजेंड्स का यह दिग्गज खिलाड़ी भी निकला कोरोना पॉजिटिव

नई दिल्ली। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में खेलने वाली टीम इंडिया लीजेंड्स के दिग्गज क्रिकेटर एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव (coronavirus positive) पाए जा रहे हैं। पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) फिर यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) और अब सुब्रमण्यम बद्रीनाथ (Subramaniam Badrinath) ने सोशल मीडिया ट्वीट करके कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी है। वे तीसरे ऐसे भारतीय खिलाड़ी है, जो पिछले दो दिन में इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ये तीनों ही क्रिकेटर हाल ही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में शामिल हुए थे।

सचिन, यूसुफ और बद्री के साथ खेले थे ये दिग्गज क्रिकेटर

बात करते रोड सेफ्टी सीरीज में सचिन तेंदुलकर, यूसुुफ पठान के साथ खेलने वाले क्रिकेटर्स की तो वीरेन्द्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, आर विनय कुमार, जहीर खान, संजय बागड़, नमन ओझा और मनप्रीत गोनी जैसे कई खिलाड़ी शामिल थे। इतना ही इस सीरीज में सचिन, यूसुफ और बद्रीनाथ के साथ भारतीय दिग्गजों के अलावा ब्रायन लारा, सनथ जयसूर्या, तिलकरत्ने दिलशान, केविन पीटरसन और जॉन्टी रोड्स जैसे कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय धुरंधर भी खेले थे।

I've tested positive for COVID-19 today with mild symptoms. Post the confirmation, I have quarantined myself at home and taking all the necessary precautions and medication required.



I would request those who came in contact with me to get themselves tested at the earliest.