IPL के 17 साल के इतिहास में KKR के लिए लगे हैं मात्र 3 शतक, एक भारतीय शामिल

Sunil Narine, Kolkata Knight Riders, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2024 का 31वां मैच पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया। कोलकाता के इडेन गार्डेंस में खेले गए इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के विस्फोटक ऑलराउंडर सुनील नरेन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और इतिहास रच दिया।



नरेन ने इस मैच में 56 गेंद पर 13 चौके और छह सिक्स की मदद से 109 रनों की आतिशी पारी खेली। यह उनके टी20 करियर का पहला शतक था। इसी के साथ नरेन आईपीएल के 17 साल के इतिहास में केकेआर के शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल का पहला शतक लगाने वाली केकेआर की टीम ने आईपीएल के इतिहास में सबसे कम शतक लगाए हैं।



केकेआर के लिए शतक लगाने वाले खिलाड़ी

158* – ब्रेंडन मैकुलम vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (IPL 2008)

109 – सुनील नरेन vs राजस्थान रॉयल्स (IPL 2024)

104 – वेंकटेश अय्यर vs मुंबई इंडियंस (IPL 2023)



आईपीएल के इतिहास का पहला मुक़ाबला केकेआर और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच खेला गया था। इस मैच में केकेआर की ओर से न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 73 गेंद पर 10 चौके और 13 सिक्स की मदद से नाबाद 158 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद से 16 साल तक केकेआर का कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं लगा पाया।



आईपीएल 2023 में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर ने मुंबई इंडियंस (MI) के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंद पर छह चौके और 9 सिक्स की मदद से 104 रनों की पारी खेली और केकेआर के लिए दूसरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने।