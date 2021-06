टीम इंडिया के बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना की किताब 'बिलीव- व्हॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी' लॉन्च हो गई है। इस किताब में सुरेश रैना ने अपने क्रिकेट कॅरियर की ऐसी बातों का जिक्र किया है, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही उन्होंने किताब में टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। किताब की लॉन्चिंग के मौके पर एक इंस्टा लाइव में सुरेश रैना के साथ भारत के पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और कोच पुलेला गोपीचंद भी थे। इंस्टा लाइव में रैना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने राहुल द्रविड, एमएस धोनी की तारीफ भी की।

रैगिंग का समाना करना पड़ा था

सुरेश रैना ने टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने टीम इंडिया में डेब्यू किया था तो उन्हें सीनियर खिलाड़ियों से रैगिंग का सामना करना पड़ा था। साथ ही उन्होंने बताया कि एक बार सीनियर खिलाड़ियों ने उनका जमकर मजाक बनाया था। वहीं राहुल द्रविड के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि द्रविड से एक बार उन्हें डांट भी पड़ी थी। दरअसल, द्रविड ने रैना को गलत कपड़े पहनने को लेकर डांटा था। रैना ने बताया कि द्रविड ने उनसे कहा था कि आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, इसलिए आपका कपड़ा अच्छा होना चाहिए। जिसके बाद रैना तुरंत टी-शर्ट उतारकर दूसरे कपड़े पहने थे।

I'm so thankful to @KirenRijiju Sir for taking out your time & meeting me to acknowledge my book. Hope this book inspires many more to #Believe in themselves and go beyond. Looking forward to your feedback! 🙌 pic.twitter.com/JEDrjwjEVH