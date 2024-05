T20 World cup 2024: इन खिलाड़ियों को मिलेगी प्लेइंग 11 में जगह, पढ़ें भारतीय टीम के स्क्वॉड, शेड्यूल, टाइमिंग और वेन्यू से जुड़ी सभी डीटेल्स

भारतीय टीम का शेड्यूल (सभी मुक़ाबले भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से)

5 जून – Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क

9 जून – VS पाकिस्तान, न्यूयॉर्क

12 जून – VS अमेरिका, न्यूयॉर्क

15 जून – VS कनाडा, फ्लोरिडा