T20 World Cup 2024 में कौन होगा रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर? राहुल द्रविड़ ने बता दिया नाम

Who will be Rohit Sharma Opening Partner: भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ओपनिंग जोड़ी को लेकर बयान दिया है। राहुल द्रविड़ ने बताया कि T20 World Cup 2024 में रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा?

नई दिल्ली•Jun 04, 2024 / 08:59 am• lokesh verma

Who will be Rohit Sharma Opening Partner: T20 World cup 2024 के अपने अभियान का आगाज भारतीय टीम 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले से करेगी। लेकिन, इससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि टी20 वर्ल्‍ड कप 2024 में रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा? क्‍योंकि बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र अभ्यास मैच में संजू सैमसन को रोहित शर्मा के साथ बतौर ओपनर उतारा गया था। उसके बाद कयास लगाए जा रहे है कि टीम मैनेजमेंट नई ओपनिंग जोड़ी को उतारेगा। उम्‍मीद की जा रही थी रोहित शर्मा के ओपनिंग पार्टनर विराट कोहली हो सकते हैं। इसी बीच राहुल द्रविड़ ने साफ किया है कि रोहित के साथ कौन ओपनिंग करेगा?

'हमारे पास हर तरह के विकल्‍प' भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिसने सुर्खियां बटोर रखी हैंं। राहुल द्रविड़ ने भारतीय ओपनिंग जोड़ी को लेकर किए गए सवाल पर साफ-साफ कहा कि हमारे पास इस मामले में हर तरह से विकल्प मौजूद हैं। हम इसका फैसला पिच की परिस्थिति को देखकर ही करेंगे। 'विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार ओपनिंग की है' राहुल द्रविड़ ने कहा कि हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। हमारी रणनीति क्‍या होगी, ये अभी नहीं बताना चाहेंगे। लेकिन, ये साफ है कि हमारे पास रोहित और जायसवाल हैं तो विराट कोहली भी बतौर विकल्प मौजूद हैं। विराट कोहली ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्‍होंने आईपीएल में ओपनिंग भी की है। ऐसे में हमारे पास सभी विकल्प हैं, इस पर फैसला बहुत सोच-समझकर लिया जाएगा। बोले- पिच पर लो स्‍कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि पिच जैसी खेल रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यहां कम स्कोर वाले मैच देखने को मिलेंगे। यहां 140 से 150 का टारगेट भी मुश्किल होगा। हम विकेट को लेकर कोई शिकायत नहीं करने वाले हैं। विकेट को देखकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। उसे देखकर यही पता चलता है कि यहां लो स्‍कोरिंग मैच देखने को मिलेंगे।