IPL 2024 में आज KKR vs RR के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें किसका पलड़ा है भारी

नई दिल्लीPublished: Apr 16, 2024 04:16:46 pm Submitted by: Vivek Kumar Singh

KKR vs RR Head To Head: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 31वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा, इन दोनों टीमों के बीच हमेंशा कांटे की टक्कर रही है और कागज पर भी आकंड़े बेहद ही रोमांचक हैं।

KKR vs RR Head To Head in IPL History: इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 30वां मुकाबला आज शाम ईडन गार्डंस में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। इन दोनों टीमों ने अब तक इस सीजन शानदार प्रदर्शन किया है और सिर्फ एक एक मैच गंवाया है। राजस्थान रॉयल्स की टीम सबसे ज्यादा 5 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर हैं तो कोलकाता की टीम 5 में से 4 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर हैं। दोनों टीमों के बीच के आंकड़े भी रोचक हैं।

आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की टीमें 28 बार आमने सामने हुई हैं। कोलकाता ने 14 मैचों में जीत हासिल की है तो 13 मैच राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। इन दोनों टीमों के बीच हाई स्कोर 217 रन का रहा है, जो राजस्थान ने बनाया है तो 81 रन का सबसे कम स्कोर भी राजस्थान के नाम ही दर्ज है। पिछले 10 में से 6 मैच केकेआर ने जीते हैं तो 4 मैच राजस्थान के नाम रहे हैं। टॉप गियर में राजस्थान के बल्लेबाज साल 2018 में ये दोनों टीमें पहली बार एक सीजन में तीन बार आमने सामने आईं और तीनों मैच कोलकाता ने अपने नाम किए। राजस्थान रॉयल्स के 2 बल्लेबाज इस सीजन सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हैं तो कोलकाता के लिए सबसे ज्यादा फिल साल्ट ने रन बनाए हैं। उन्होंने 5 मैचों में 191 रन बनाए हैं। गेंदबाजी के मामले में राजस्थान का जलवा बरकरार है, युजवेंद्र चहल सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं तो कोलकाता के वैभव अरोड़ा ने 6 विकेट हासिल किए हैं और इस लिस्ट में 20वें स्थान पर हैं।