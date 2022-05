Women's T20 Challenge: महिला T20 चैलेंज की आज से होने जा रही है शुरुआत, जाने पहले मुकाबले से पहले स्मृति मंधाना ने क्या कहा

28 मई को खेला जाएगा फाइनल



बता दें कि महिला T20 चैलेंज की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। इसका अंतिम एडिशन साल 2020 में खेला गया था। यह टूर्नामेंट round-robin के तहत खेला जाता है। शुरुआत से ही टूर्नामेंट में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट की गत चैंपियन ट्रेलब्लेजर्स है।



Women's T20 Challenge Schedule: 2022 में टूर्नामेंट की शुरुआत ट्रेलब्लेजर्स और सुपरनोवास (Trailblazers vs Supernovas) के बीच होने वाले पहले मैच से हो रही है। 24 मई को सुपरनोवास और वेलोसिटी (Supernovas vs Velocity) के बीच दूसरा मैच है। जबकि 26 मई को वेलोसिटी और ट्रेलब्लेजर्स (Velocity vs Trailblazers) के बीच तीसरा मैच है। इस टूर्नामेंट का फाइनल 28 मई को एमसीए स्टेडियम पुणे में खेला जाएगा, सभी मैच इसी मैदान पर आयोजित होंगे।