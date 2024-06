USA vs PAK: अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर किया T20 World Cup 2024 का सबसे बड़ा उलटफेर, भारत को भी पीछे छोड़ा

USA vs Pakistan Highlights: डालास में गुरुवार की रात वर्ल्ड टी20 रैंकिंग में 18वें नंबर की अमेरिका ने पाकिस्तान का गुरूर तोड़ दिया और सुपर ओवर में हराकर अंक तालिका में पहले स्थान पर कब्जा कर लिया।

नई दिल्ली•Jun 07, 2024 / 02:15 am• Vivek Kumar Singh

USA vs PAK Score and Highlights: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) का 11वां मुकाबला टेक्सास में गुरुवार की रात को खेला गया, जहां इस टूर्नामेंट के सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। डालास में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान यूएसए ने पाकिस्तान (USA Beat PAK) को सुपर ओवर में हराकर इतिहास रच दिया। दोनों टी20 क्रिकेट इतिसाह में पहली बार आमने सामने हुई थीं और यूएसए ने जीत के साथ इस प्रतिद्वंद्विता का आगाज किया है। दोनों टीमों ने 20 ओवर में 159 रन बनाए। सुपर ओवर में अमेरिका ने पाकिस्तान (USA vs Pakistan) के सामने 19 रन का लक्ष्य रखा लेकिन बाबर आजम (Babar Azam) की सेना सिर्फ 13 रन बना सकी और USA Cricket ने 5 रन से मुकाबला जीत लिया।

USA vs PAK मैच में बाबर ने बढ़ाई टेंशन अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पारी की शुरुआत की लेकिन अमेरिका के सौरव नेत्रावलकर ने दूसरे ओवर में रिजवान को आउट कर दिया। उस्मान खान 3 और फखर जमान 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बाबार आजम जमे रहे लेकिन पाकिस्तान की रनगति को बढ़ा नहीं सके। हालांकि शादाब खान ने 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन कूटकर पाकिस्तान की स्थिति सुधारने की कोशिश की लेकिन 100 रन के पहले वह भी आउट हो गए। Saurabh Netravalkar ने की शानदार गेंदबाजी इसके बाद आजम खान पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। 98 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बाबर आजम भी 43 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन अफरीदी और इफ्तखार अहमद ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाते हुए पाकिस्तान को 159 रन तक पहुंचाया। अफरीदी ने 16 गेंदों में 23 तो इफ्तिखार ने 14 गेंदों में 18 रन की पारी खेली। नॉस्थुश केंजिगे ने अमेरिका के लिए 3 विकेट चटकाए तो सौरव नेत्रवलकर ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट झटके। Monank Patel ने जड़ा अर्धशतक 160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमेरिका की शुरुआत बेहतरीन रही। हालांकि स्टीवन टेलर 16 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए लेकिन इसके बाद कप्तान मोनांक पटेल और एंड्रीस गॉस के बीच अर्धशतकीय साझेदारी ने पाकिस्तान से मैच लगभग छीन लिया। मैच का रुख 14वें ओवर में पलटा जब गॉस को हारिस रऊफ ने आउट किया। इसके बाद अगले ओवर में अर्धशतक पूरा करने वाले कप्तान को मोहम्मद आमिर ने आउट कर दिया। एरोन जॉन्स और नीतीश कुमार ने आखिरी ओवर में 14 रन बनाकर मैच टाई करा दिया। USA vs PAK Super Over का हाल सुपर ओवर में अमेरिका के लिए एरोन जॉन्स और हरमीत सिंह बल्लेबाजी के लिए आए और मोहम्मद आमिर पर बाबर आजम ने भरोसा जताया। जॉन्स ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया। दूसरे गेंद पर 2 रन आए। तूसरी गेंद पर एक रन आया और चौथी गेंद पर वाइड सहित 3 रन मिले। 5वीं गेंद पर फिर 2 वाइड के रन मिले और 2 रन फिर आए। आखिरी गेंद पर 3 वाइड और एक रन के साथ एक रनआउट भी आया और इततरह पाकिस्तान को 19 रन का लक्ष्य मिला। सौरभ नत्रवलकर ने गेंदबाजी संभाली और इफ्तिकार अहमद के साथ फखर जमान बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन पाक टीम सिर्फ 13 रन बना सकी और सुपर ओवर 5 रन से हार गई। इस जीत के साथ पाकिस्तान अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गया है तो भारतीय टीम दूसरे स्थान पर चली गई है। अमेरिका 4 अंकों के साथ टेबल टॉपर बन गया है। ये भी पढ़ें: अमेरिका में बाबर-रिजवान की हरकत से तार तार हुआ पाकिस्तान, 25 डॉलर लेकर फैंस के साथ किया ये काम पढ़ना जारी रखे