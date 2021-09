गांगुली और जय शाह बोले- विराट कोहली का फैसला भविष्य के रोडमैप के मुताबिक

नई दिल्ली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के 2021 विश्व कप के बाद T20I कप्तान के रूप में पद छोड़ने के फैसले की घोषणा के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गुरुवार को उनकी प्रशंसा की।

भारत के पूर्व कप्तान गांगुली ने कोहली को भारतीय क्रिकेट के लिए एक "सच्ची संपत्ति" करार दिया और कहा कि यह निर्णय भविष्य के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बीसीसीआई के एक बयान में गांगुली ने कहा, "विराट भारतीय क्रिकेट के लिए एक सच्ची संपत्ति रहे हैं और उन्होंने शानदार नेतृत्व किया है। वह सभी प्रारूपों में सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "यह फैसला भविष्य के रोडमैप को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हम विराट को T20I कप्तान के रूप में उनके जबरदस्त प्रदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उन्हें आगामी विश्व कप और उससे आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि वह भारत के लिए काफी रन बनाते रहेंगे।"

Virat has been a true asset for Indian cricket & led with aplomb. He's one of the most successful captains in all formats. Decision has been made keeping in mind the future roadmap. We thank him for his tremendous performance as T20 captain: BCCI chief Sourav Ganguly



(File pic) pic.twitter.com/cfUxG1v2x4