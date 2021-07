विराट कोहली के इंग्लैंड ​के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने वाला ट्वीट हुआ वायरल, फैंस की बढ़ी टेंशन

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड ( India vs England Test Series) के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज 4 अगस्त से शुरू होने जा रही है। इससे पहले विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच के जरिए जमकर तैयारियां कर रही है। इस बीच 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ और वहां भी भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। इसी दौरान सोशल मीडिया पर विराट कोहली को लेकर एक ऐसा ट्वीट वायरल हुआ जिसने भारतीय क्रिकेट फैंस की टेंशन बढ़ा दी।

ट्वीट ने बढ़ा दी क्रिकेट फैंस की टेंशन

दरअसल, इंग्लैंड की बार्मी आर्मी (England's Barmy Army) ने एक ट्वीट किया जिसकी वजह से भारतीय फैंस पल भर के लिए हैरान रह गए थे। इस ट्वीट में विराट कोहली की एक तस्वीर पोस्ट गई थी जिसमें वह तीरंदाजी करते दिखे और उनके साथ पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर भी हैं। 'इंग्लैंड की बार्मी आर्मी' (England's Barmy Army) ने ट्वीट के कैप्शन में लिखा, 'ब्रेकिंग न्यूज, विराट कोहली (Virat Kohli) आगामी टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं, वो अभी टोक्यो (Tokyo) में हैं और तीरंदाजी (Archery) की प्रैक्टिस कर रहे हैं।'

फैंस ने किया पलटवार

भारतीय क्रिकेट फैंस को यह वाकया समझने में देर नहीं लगी और उन्होंने पलटवार करते हुए 'इंग्लैंड की बार्मी आर्मी' (England's Barmy Army) ओर वहां के खिलाड़ियां को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इस दौरान इंग्लैंड के क्रिकेटर बेन स्टोक्स और जो रूट भी भारतीय फैंस के निशाने पर आए गए।

आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पर।

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Virat is out of the upcoming Test Series as he's in Tokyo preparing for the Archery.



More to follow.#Tokyo2020 pic.twitter.com/Lhz5C9ga4Y — England's Barmy Army (@TheBarmyArmy) July 24, 2021

Breaking news :



Stokes is out of the upcoming Test Series as he's in Tokyo preparing for the Boxing event pic.twitter.com/bRITbe5uEu — Harsh (@imharsh111) July 24, 2021

🚨 BREAKING NEWS 🚨



Root is out of the upcoming Test Series as he is busy in Tokyo being someone's target.



More to follow.#Tokyo2020 pic.twitter.com/x5cFIojV6X — Likhitha गुप्ता సుగ్గల 🇮🇳 (@kohlikhitha) July 24, 2021

Breaking news



Anderson retire he said if pant play i don't want to play pic.twitter.com/rhpLZP83U9 — Neemat rcb (@neemat1818) July 24, 2021