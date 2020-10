Anil Kumble क्यों हैं भारत के सबसे बड़े मैच विनर क्रिकेट खिलाड़ी?

नई दिल्ली। अपनी गुगली और तेज स्पिन से बल्लेबाजों को पस्त करने वाले कुंबले आज 50 साल के हो गए। इस अवसर पर टीम इंडिया के पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने उन्हें यादकर बधाई दी।

मिस्ट्री स्पिनर वरुण ने क्रिकेट के जुनून में 26 साल की उम्र छोड़ी नौकरी, अब आईपीएल में मचा रहे हैं धमाल

विपक्ष में घबराहट बनी रहती थी

इंडियन क्रिकेट टीम में वे एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे, जिन्होंने कई बार मैच रुख मोड़कर टीम इंडिया को जीत दिलाई है। टीम इंडिया में उनकी मौजूदगी से विपक्ष में घबराहट बनी रहती थी। कई बल्लेबाजों को उन्हें खेलने में काफी मुश्किल होती थी। उनकी गेंदबाजी में पेस के साथ शानदार स्पिन का तड़का रहता था। इसके कारण बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी पर बड़ी सतर्कता के साथ खेलता था। वे एक मैच विनर खिलाड़ी रहे हैं।

Officially I had 136 Intern'tnl wickets, but unofficially had one which was costliest,when I asked @anilkumble1074 bhai to not do tuktuk to offspinner & score his century quickly and he got out on 87. Sorry Anil Bhai, but congratulations on the half century today. Happy Birthday pic.twitter.com/WB3Tie73HD