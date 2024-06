WI vs UGA: युगांडा की कमजोर टीम पावरफुल वेस्टइंडीज को करेगी ढेर, दुनिया देखेगी एक और बड़ा उलटफेर? जानें कहां देखें लाइव मैच

WI vs UGA Live Streaming in India: गयाना में वेस्टइंडीज और युगांडा की टीमें आमने सामने होंगी और युगांडा इस मैच में बड़ा उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकती है। जानें कहां भारत में इस मैच को फ्री में लाइव देखें।

WI vs UGA Live Streaming and Live Telecast: टी20 वर्ल्ड कप 2024 (T20 World Cup 2024) में रविवार को तीन मैच होने हैं, जिसमें से पहला मैच वेस्टइंडीज और युगांडा (West Indies vs Uganda) के बीच खेला जाएगा। यह मैच गयाना के प्रॉविडेंस स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे से खेला जाएगा। युगांडा पहली बार टी20 विश्व कप खेल रही है और उन्होंने दो में से एक मैच जीता है। दूसरी ओर मेजबान वेस्टइंडीज को भी पहले मैच में जीत मिली है।