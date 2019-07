वर्ल्ड कप 2019: भुवनेश्वर कुमार की चोट हो रही है ठीक, मोहम्मद शमी को फिर बैठना होगा बाहर ?

लंदन। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 ( ICC Cricket World Cup 2019 ) में टीम इंडिया का अगला मैच वेस्टइंडीज से 27 जून को है। इस मैच से पहले भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। दरअसल, टीम के मुख्य गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार फिट हो गए हैं और टीम में वापसी के लिए तैयार हैं। हालांकि माना यही जा रहा है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी उन्हें नहीं खिलाया जाएगा।

पाकिस्तान के खिलाफ चोटिल हुए थे भुवनेश्वर

आपको बता दें कि भुवनेश्वर कुमार 16 जून को पाकिस्तान के खिलाफ चोटिल हो गए थे। मैच के दौरान उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इसके बाद से ही वो मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे और अगले 2 मैचों के लिए उन्हें आराम दिया गया था, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले भुवनेश्वर कुमार फिट हो गए हैं।

#WATCH Indian fast bowler Bhuvneshwar Kumar practices during an indoor practice session in Manchester, UK. #CWC19 pic.twitter.com/n44doXfZA5