WTC Final : पहले दिन का खेल बारिश के चलते रद्द, जानिए कल कब शुरू होगा मैच

नई दिल्ली। भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच द रोज बाउल में होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले का पहले दिन का खेल बारिश की भेंट चढ़ गया और टॉस हुए बिना ही स्टंप्स की घोषण कर दी गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच डब्ल्यूटीसी के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला शुक्रवार से होना था, लेकिन खिताबी मुकाबले के पहले ही दिन बारिश ने खलल डाला जिस कारण मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका।

यह भी पढ़ें:—WTC Final: कब-कहां और कैसे देखें भारत vs न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक फाइनल मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

टॉस होने से पहले शुरू हो गई थी बारिश

टॉस होने से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी जिसके कारण टॉस में विलंब हुआ था लेकिन लगातार बारिश होने और मैदान गीला होने के कारण पहला सत्र पूरी तरह धुल गया। इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई और लगा कि मैच होने की संभावना है। लेकिन फिर बारिश आने के कारण यह उम्मीद भी धूमिल हो गई। अंत में पहले दिन का मुकाबला रद्द करने का फैसला किया गया। वहीं कल भारतीय समयनुसार मैच 3 बजे शुरू होगा।

यह भी पढ़ें:—शेफाली वर्मा ने खोला लंबे छक्के लगाने के पीछे का राज, अपने भाई को दिया क्रेडिट

UPDATE - Unfortunately, play on Day 1 has been called off due to rains. 10.30 AM local time start tomorrow.#WTC21 — BCCI (@BCCI) June 18, 2021

UPDATE - It has stopped raining and there will be an inspection at 3 PM local and 7.30 PM IST. #WTC21 pic.twitter.com/VzzuXxGPrF — BCCI (@BCCI) June 18, 2021

Some good news!



There's been no rain for around half an hour now. The covers remain on, and a Super Sopper is out and about 🤞https://t.co/BtiZKR1YDD | #INDvNZ | #WTCFinal🏆 pic.twitter.com/urqpv8ZhWl — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) June 18, 2021

Rain has stopped. Fans are happy. I can hear the dol and happy singing. And @ashwinravi99 is going to do what he needs to do - have lunch. pic.twitter.com/7Ft0YnsPXL — Wear a mask. Take your vaccine. (@prithinarayanan) June 18, 2021

भारत के पास परिवर्तन का मौका

भारत ने गुरूवार को ही इस मुकाबले के लिए अंतिम एकादश में घोषणा की थी जिसमें उसने दो स्पिनरों और तीन तेज गेंदबाजों को शामिल किया। हालांकि, पहले दिन का खेल बारिश में कारण धूलने के बाद टीम इंडिया के पास अभी भी इसमें परिवर्तन करने का मौका है। इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड ने जहां हाल ही में इंग्लैंड को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से हराया था जबकि भारतीय टीम को खिताबी मुकाबले से पहले अभ्यास मैच खेलने का भी मौका नहीं मिला।