शेफाली वर्मा ने खोला लंबे छक्के लगाने के पीछे का राज, अपने भाई को दिया क्रेडिट

नई दिल्ली। भारतीय महिला और इंग्लैंड महिला टीम (Indian women vs England woman) के बीच काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में एक मात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी 396 रनों पर घोषित की थी। जवाब में भारत ने पहली पारी में 231 रन बनाए और इंग्लैंड को पहली पारी में 165 रनों की बढ़त मिली। इंग्लैंड ने भारतीय टीम को फॉलोऑन खिलाया है। स्मृति मंधाना 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गई। भारत की और से पहली पारी में शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने सबसे ज्यादा 96 रनों की पारी खेली थी। इस तरह वह अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक से चूक गईं।

मंधाना के साथ सेफाली ने की 167 रनों की साझेदारी

शेफाली ने अपने डेब्यू मैच में ओपनर स्मृति मंधाना के साथ 167 रनों की साझेदारी की। शेफाली को उनके बड़े-बड़े शॉट्स के लिए जाना जाता है, तो अब युवा खिलाड़ी ने खुलासा किया है कि वह छक्के लगाने में उस्ताद कैसे बनीं।

भाई से करती थीं कॉम्पटीशन

शेफाली ने अपनी पावर हिटिंग बल्लेबाजी के पीछे का राज खोलते हुए बताया कि वह बचपन में अपने भाई के साथ कॉम्पटीशन किया करती थी। शेफाली ने कहा 'मेरा भाई और मैं जब जाते थे तो हमारे बीच कॉम्पीटीशन होता था कि कौन ज्यादा छक्के मारेगा। जीतने वाले को 10-15 रुपए मिलते थे। उस 10-15 रुपए के इनाम के लिए मैं बहुत छक्के मारती थी। अगर मैं यहां अच्छा खेल पा रही हूं तो मैंने इसके लिए मेहनत की है अपनी हिटिंग पर।'

डेब्यू टेस्ट में खेली 96 रनों की पारी

टी20 क्रिकेट में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचान बना चुकी शेफाली वर्मा ने अपने डेब्यू टेस्ट में 96 रनों की विस्फोटक पारी खेली। शेफाली ने यह रन 152 गेंदों में बनाए। इस दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए।

