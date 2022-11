बिहारः सीतामढ़ी में सनकी पिता ने दो बेटों की चाकू मार की हत्या, पत्नी पर भी किए ताबड़तोड़ वार, हालत गंभीर

Father Killed Son: बिहार के सीतामढ़ी जिले से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने दो बेटों की चाकू मारकर हत्या कर दी। सनकी आरोपी ने पत्नी पर भी चाकू से कई वार किए। फिलहाल महिला की हालत नाजुक है। उसका इलाज चल रहा है।

Bihar: Father Killed his two Sons stabbed his wife and tried to burn in Sitamarhi