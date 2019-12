बिहार: मुजफ्फरपुर में जिंदा जलाई गई युवती ने इलाज के दौरान तोड़ा दम

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में जिंदा जलाई गई युवती ने इलाज के दौरान सोमवार रात करीब 11:40 बजे दम तोड़ दिया।

90 प्रतिशत तक जल चुकी युवती का पटना निजी बर्न हाॅस्पिटल में इलाज कराया जा रहा था। आपको बता दें कि बीते सात दिसम्बर को रेप में असफल युवकों ने युवती को जिंदा जला दिया था।

जिसके बाद उसको बेहतर इलाज के लिए 10 दिसम्बर को पटना सिटी के अगम कुआं स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था।

Bihar: Woman who was set ablaze on December 7 in Muzaffarpur allegedly by a neighbor after she resisted his rape attempt, succumbed to her injuries today.