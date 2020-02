दिल्ली विधानसभा चुनाव: बसपा प्रत्याशी पर जानलेवा हमला, मचा हड़कंप

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections ) में बहुजन समाज पार्टी ( BSP ) के उम्मीदवार और दिल्ली की बदरपुर सीट से मौजूदा विधायक एन.डी. शर्मा ने गुरुवार को दावा किया कि उनपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया।

पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ( AAP ) से बदरपुर सीट पर जीत दर्ज करने वाले शर्मा तब बसपा में शामिल हो गए जब अरविंद केजरीवाल की अगुआई में आप ने 2020 विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट काट दिया। शर्मा बसपा के टिकट से उसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा का आखिरी दांव, प्रचार में उतारी सेलिब्रेटिज की टीम

Delhi: BSP candidate from Badarpur,Narayan Dutt Sharma alleges that 8-10 men,in a vehicle, attacked his vehicle last night while he was returning from a meeting. Says "I was injured due to shards of glass. I suspect that people against whom I'm fighting election, are behind this" pic.twitter.com/57yMR18dD9