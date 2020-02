दिल्ली विधानसभा चुनाव भाजपा का आखिरी दांव, प्रचार में उतारी सेलिब्रेटिज की टीम

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi assembly elections ) के प्रचार का आज आखिरी दिन है। यही वजह है कि भाजपा, कांग्रेस और आप समेत भी सभी राजनीतिक दल आज चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी।

राजनीतिक दलों की ओर से आज सुबह से शाम तक धुंआधार चुनाव प्रचार जारी रहेगा। दिल्ली में सत्तारूढ दल की कमान जहां खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Chief Minister Arvind Kejriwal ) संभाल रहे हैं, वहीं गांधी फैमिली भी कांग्रेस उम्मीदवारों के दिल्लीवासियों से वोट मांग रहे हैं।

भाजपा के लिए तो दिल्ली चुनाव जैसे प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है।

BJP President JP Nadda has instructed state-level leaders to reconstitute the party's organisational structure at booth, mandal, & district levels at the earliest. All the state presidents & general secretaries (org) have been asked to complete the process as soon as possible. pic.twitter.com/w0SKROcR5V