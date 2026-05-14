32 साल बाद यमुना समझौता धरातल पर, राजस्थान-हरियाणा में सहमति

फरवरी में डीपीआर पर सैद्धान्तिक सहमति बनने के बाद से ही डीपीआर पर हरियाणा की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा था। डीपीआर में जलापूर्ति के लिए पानी की मांग के संदर्भ में भी कोई जानकारी हरियाणा से नहीं मिल रही थी। ऐसे में डीपीआर की स्थिति अटकी हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली के पिछले दौरों के दौरान केन्द्रीय मंत्री सीआर पाटील को इस बारे में अवगत करवाया था। इस पर बुधवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और आला अधिकारियों की मीटिंग पाटिल के आवास पर हुई जहां पाटिल ने सभी लम्बित बिन्दुओं का निराकरण बैठक में ही करने के लिए कहा। राजस्थान पहले से ही छह जगहों से पेयजलापूर्ति (टैपिंग पॉइन्ट्स) के प्रावधान को डीपीआर में शामिल कर चुका था। हरियाणा के अधिकारियों के पानी की मात्रा का सवाल उठाने पर मुख्यमंत्री शर्मा ने पानी आने पर सबको मिलने की बात कही तो हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भी इससे सहमति जताई। हरियाणा की ओर से करीब 8 जगहों से पानी की आपूर्ति के लिए कहा गया जिसे स्वीकारते हुए डीपीआर को अपलोड करने के निर्देश बैठक में ही दे दिए गए।