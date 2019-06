दिल्ली: BJP महिला कार्यकर्ता और बेटे को रिश्तेदार ने घर में घुसकर मारी गोली

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( delhi ) में एक BJP महिला कार्यकर्ता और उनके बेटे को रिश्तेदार ने घर में घुसकर गोली मार दी। दोनों घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के कंझावला ( Kanjhawala ) इलाके में शुक्रवार सुबह भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) महिला मोर्चा की कार्यकर्ता राजरानी (60 साल) और उनके बेटे नेत्रपाल (30 साल) पर जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके रिश्तेदार ने घर में घुसकर दोनों को गोली मार दी। इस हमले में महिला कार्यकर्ता को पैर में गोली लगी है, जबकि उनके बेटे को हाथ और पेट में गोली है।

SD Mishra, DCP Rohini: Both victims are under treatment at a hospital, mother is in stable condition while her son is in a critical condition. Perpetrator was a relative, it was due to a property dispute. https://t.co/3PLENcpK2y