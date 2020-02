दिल्ली के नरेला स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सब कुछ जल कर खाक

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से सबसे खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव ( Delhi Assembly Election ) में मतगणना ( Vote Counting ) से ठीक पहले भीषण आग ( Fire ) की घटना से दिल्ली दहल उठी। दिल्ली के नरेला ( Narela ) स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एक फैक्ट्री के अंदर आग लगने से हंगामा मच गया।

हादसला रविवार देर रात का बताया जा रहा है। जहां ई-ब्लॉक में स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि दमकल की 15 गाड़ियां भी लंबे समय तक इस पर काबू पाने के लिए जूझती रहीं।

