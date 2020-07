शराब के नशे में Sub Inspector ने महिला को कार से कुचला, घटना CCTV में हुई कैद

नई दिल्ली। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच राजधानी दिल्ली ( Delhi ) से दहला देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ( Delhi Police ) के सब इंस्पेक्टर ( Sub Inspector ) ने महिला को अपनी कार से टक्कर मार दी। इतने भर से भी इस पुलिसकर्मी का मन नहीं भरा तो उसने सड़क पर गिरने के बाद इस महिला को अपनी कार से रौंद ( Car Run over women ) डाला।

खास बात यह है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत था। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद आसपास के रनहे वाले लोगों और दुकानदारों ने किसी तरह से महिला को निकाला।

#WATCH Delhi: A car ran over a woman near Chilla Village in Delhi yesterday. Police say, "The accused is a Sub-Inspector; he was under the influence of alcohol at the time of incident. He has been arrested. Injured is undergoing treatment at hospital." pic.twitter.com/SfJdGQ7pHa