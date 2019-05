जाकिर नाइक के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, अब तक 50.46 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने विवादित इस्लामिक धर्म उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ED ने जाकिर नाइक के अब तक 50.46 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। वहीं, ईडी ने जाकिर नाइक के 193.06 करोड़ के अवैध संपत्ति की पहचान भी कर ली है।

पढ़ें- झारखंड के सिमडेगा में राहुल ने फिर किया 'न्याय' को याद, 'पीएम ने केवल 15-20 लोगों ने लिए किया काम '

जाकिर नाइक पर ED का शिंकजा

गुरुवार को इस मामले का खुलासा करते हुए ईडी ने जाकिर नाइक और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। गौरतलब है कि मलेशिया में बसे जाकिर नाइक के पीस टीवी पर आरोप है कि वह युवाओं को भड़काने और उन्हें आईएसआईएस से जुड़ने के लिए प्रेरित करने वाली सामग्री का प्रसारण करता है। दिसंबर 2016 में ईडी ने जाकिर नाइक पर मनी लांड्रिंग का केस भी दर्ज किया था। एनआइए ने नवंबर, 2016 में उसके खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच शुरू होने के बाद से जुलाई 2016 में जाकिर नाइक भारत छोड़कर मलेशिया में बस गया था। ईडी ने जाकिर नाइक के अलावा मो. सलमान पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाते हुए उसके परिवार के सदस्यों की 73.12 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है।

पढ़ें- AAP पर फिर भड़कीं अलका लांबा, रोड शो में केजरीवाल की गाड़ी में नहीं मिली जगह

मलेशिया में है जाकिर नाइक

गौरतलब है कि जाकिर अभी मलेशिया में है। वहां उसे राजनीतिक शरण मिली हुई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक जुलाई, 2016 को हुए आतंकी हमले के बाद जाकिर का नाम सुर्खियों में आया था। हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों में दो ने अपने फेसबुक पोस्ट में बताया था कि वे जाकिर से प्रभावित हैं।

Funds received by Salman were used for construction of a mosque at Uttawsr in Palwal,Haryana and marriage of poor girls. Investigation so far have resulted in initial quantification of proceeds of crime to the tune of more than Rs 4.70 crore https://t.co/bnwKWrqC0g