नई दिल्ली। उत्तर कोलकाता में दमदम कैंटोनमेंट रेलवे लाइन के पास धमाके का मामला सामने आया है। धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल से 10 जिंदा बम बरामद किए हैं। वहीं, रेलवे पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक धमाके से जुड़ी अन्य जानकारी सामने नहीं आई है। धमाके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लोगों में भारी खौफ का माहौल है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लोगों से किसी भी लावारिस वस्तु के पाए जाने पर तुरंत सूचना देने की अपील की है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है।

#SpotVisuals Explosion on Kolkata's Dum Dum cantonment railway line. Ten crude bombs recovered at the spot of the explosion, police and railway police present at the spot. One person critically. pic.twitter.com/EGWk8rFpDi

पहले भी हो चुकी ऐसी घटनाएं

जानकारी के अनुसार दमदम कैंटनमेंट रेलवे स्टेशन उत्तर 24 परगना जिले का एक छोटा रेलवे स्टेशन है। इससे पहले भी यहां बम धमाके की खबरे सामने आती रही हैं। दो साल पूर्व यहां हुए धमाके में दो किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह विस्फोट उस समय हुआ जब रेलवे स्टेशन के पास काफी भीड़ भाड़ थी। तभी वहां खेल रहे दो बच्चे धमाके में गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इसके साथ ही घटनास्थल से दो और बम भी बरामद किए गए थे। जिनकों पुलिस ने निष्क्रिय कर दिया था। बता दें कि यह घटना दमदम कैंटोनमेंट स्टेशन के दो नंबर रेल गेट के करीब हुई थी। जीआरपी सूत्रों के मुताबिक यह बाम रेल लाइन के करीब एक झाड़ी में रखा गया था।

West Bengal: One person critical after an explosion at Kolkata's Dum Dum cantonment railway line. Ten crude bombs recovered at the spot of the explosion, police and railway police present at the spot; More details awaited. pic.twitter.com/LwVdrmcg1n