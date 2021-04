छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों के साथ गोलीबारी में 5 जवान शहीद, 10 घायल

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर सामने आई है। यहां नक्सलवादियों के साथ मुठभेड़ में पांच सुरक्षा बल शहीद हो गए हैं, जबकि कम से कम 10 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि बीजापुर के टेर्रम इलाके के पास जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलवादियों के बीच गोलीबारी चल रही थी। घायलों को नजदीकि हॉस्पिटल में भिजवाया गया है।

