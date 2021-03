महाराष्ट्र: गढ़चिरौली में 2 महिलाओं सहित 5 नक्सली ढेर

नई दिल्ली। गढ़चिरौली में खोब्रामेन्धा के गहरे जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ दो मुठभेड़ों के बाद दो महिलाओं सहित कम से कम पांच नक्सलवादियों को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। पहला एनकाउंटर तब हुआ, जब गढ़चिरौली पुलिस की सी-60 कमांडो टीम शनिवार सुबह तलाशी अभियान में लगी हुई थी। विभिन्न स्थानों पर जंगलों में छिपे लगभग 50-60 चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ हुई और भयंकर गोलीबारी हुई।

Maharashtra: 5 naxals killed in an encounter with security forces in Khobra-Mendha forest area of Kurkheda in Gadchiroli. pic.twitter.com/sIrOUqOH9q