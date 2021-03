महाराष्ट्र: CM उद्धव ने कोरोना हालातों का जायजा लिया, लॉकडाउन के दिए संकेत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केसों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा है कि राज्य में लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

Maharashtra: At a meeting with senior health officials & COVID task force, CM Uddhav Thackeray instructed them to prepare for restrictions similar to lockdown if people continue to violate COVID-related rules pic.twitter.com/pMEz18UxQE