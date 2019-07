हौज काजी: धर्मस्थल में तोड़फोड़, एक नाबालिग समेत तीन आरोपी अरेस्ट

नई दिल्ली। दिल्ली के हौज काजी ( Hauz Qazi clash ) में सोमवार को पार्किंग विवाद मामले में दिल्ली पुलिस ( Delhi police ) ने तीन आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों में एक नाबालिग और दो बालिग है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि तीनों आरोपी धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ कर रहे हैं।

डॉ. हर्षवर्धन का दौरा

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और चांदनी चौक से सांसद डॉ. हर्षवर्धन ( dr harsh vardhans ) ने हौज काजी का दौरा किया। उन्होंने यहां पर विशेष समुदाय की ओर से की गई तोड़फोड़ का भी जायजा लिया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डॉ. हर्षवर्धन ने वहां के लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की।

Delhi: Union Minister & Chandni Chowk MP, Dr Harsh Vardhan visited Hauz Qazi area this morning, where a clash broke out between 2 groups over parking, and a temple was vandalised in the locality on Sunday night. Security in the area has been tightened. pic.twitter.com/HIj3WY8rvB