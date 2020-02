डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले कश्मीर में हाई अलर्ट, घाटी के भीतर 200 आतंकियों के होने की आशंका

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) के भारत दौरे से पहले कश्मीर घाटी ( Kashmir Valley ) में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

दरअसल, कश्मीर घाटी में लगभग 200 आतंकियों की मौजूदगी सुरक्षा बलों के सिर का दर्द बना हुआ है। ट्रंप की यात्रा के समय कोई आतंकी घटना न हो, इसलिए घाटी चौकसी बरती जा रही है।

Gujarat: Ahmedabad gets ready for visit of US President Donald J Trump on 24th February pic.twitter.com/qRmm2lEmgz

केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) के सूत्रों के अनुसार घाटी में अभी भी करीब 200 आतंकी मौजूद हैं। लेकिन सेना की तैनाती की वजह से आतंकियों किसी तरह की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं।

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि घाटी में आतंकी संगठन बड़े स्तर पर आतंकवादियों की भर्ती कर रहे हैं, जिसके चलते उनकी संख्या लगभग 200 से 250 के बीच बताई जा रही है।

इनमें से 50 आतंकी ऐसे बताए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ कर भारतीय सीमा ( Indian border ) में घुसे हैं।

आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सेना प्रमुख एमएम नरवने ( Army Chief MM Narwane ) ने नियंत्रण रेखा के कैंपों में 350 से अधिक आतंकियों की मौजूदगी की आशंका जताई थी।

Posters of Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump and US' First lady Melania Trump put up ahead of Trump's visit to Agra on 24th February. #Gujarat pic.twitter.com/fEjdIJRySm