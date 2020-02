ताजमहल देखने आगरा जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, सुरक्षा में NSG के साथ लंगूरों की भी तैनाती

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) के आगरा दौरे को देखते हुए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ( President Trump ) और उनके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा अमरीकी की सीक्रेट सर्विस के पास होगी। लेकिन बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ( NSG ) और यूपी पुलिस के हवाले है।



सुरक्षा ऐसी की गई है कि आकाश से पाताल तक, परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को एक खास चिंता सता रही है।

इस इलाके में बंदरों ने काफी उत्पात मचा रखा है, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो जाए इसके लिए खासतौर पर लंगूरो को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि बंदरों के उत्पात को रोका जा सके।

ऐसे पांच लंगूरों की तैनाती राष्ट्रपति ट्रंप के रूट पर की जा रही है।

CAA और NRC को लेकर अमरीका गंभीर, PM मोदी के साथ धार्मिक आजादी पर बात करेंगे ट्रंप

Posters of Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump and US' First lady Melania Trump put up ahead of Trump's visit to Agra on 24th February. #Gujarat pic.twitter.com/fEjdIJRySm