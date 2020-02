CAA और NRC को लेकर अमरीका गंभीर, PM मोदी के साथ धार्मिक आजादी पर बात करेंगे ट्रंप

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) 24 फरवरी को दो दिवसीय भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। भारत के इस दौरे में ट्रंप के साथ उनकी पत्नी और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ( Melania Trump ) और बेटी इवांका ( Ivanka Trump ) भी होंगी।

व्हाइट हाउस सूत्रों के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के साथ नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के मुद्दों पर भी बात करेंगे।

जबकि उनके ऐजंडे में धार्मिक स्वतंत्रता ( Religious freedom ) पर बातचीत करना भी होगा।

Posters of Prime Minister Narendra Modi, US President Donald Trump and US' First lady Melania Trump put up ahead of Trump's visit to Agra on 24th February. #Gujarat pic.twitter.com/fEjdIJRySm

व्हाइट हाउस के अनुसार अमरीका भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं, मान्यताओं और संस्थानों का काफी सम्मान करता है।

वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय दौरे से पहले एक अमरीकी प्रशासनिक अधिकारी ने धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी बातचीत को अमरीका के लिए काफी अहम बताया है।

अधिकारी ने कहा कि अमरीका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर भी बात करेंगे।

Punjab: Jagjot Singh Rubal, an artist from Amritsar gives final touches to the painting of the President of United States of America Donald J Trump who will be on a state visit to India on 24th & 25th February. pic.twitter.com/ibOmNAPANY