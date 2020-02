कश्मीर में सुरक्षाबलों के हाथ लगी बड़ी सफलता, लश्कर के 2 आतंकवादी ढेर

नई दिल्ली। दक्षिण कश्मीर के संगम बिजबेहरा में शनिवार को जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सेना की संयुक्त कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस के अनुसार, उनके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। मारे गए दोनों शख्स स्थानीय आतंकवादी थे।

#UPDATE Jammu & Kashmir Police: Two Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorists have been killed in the operation. Arms and ammunition recovered. https://t.co/GGIEJZBumy