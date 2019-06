जम्मूः Pulwama Attack में घायल 9 में 2 जवान शहीद, कल हुआ था IED Blast

जम्मू। jammu kashmir के पुलवामा ( Pulwama Attack ) में सोमवार को आतंकियों ने एक बार फिर सेना के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में नौ जवान घायल हो गए थे, जिनमें दो की हालत बेहद गंभीर थी। मंगलवार को दोनों जवान शहीद हो गए।

Jammu & Kashmir: Two army personnel who were injured in IED attack on a mobile vehicle patrol of 44 RR in Arihal, Pulwama yesterday, have succumbed to their injuries. (File pic) pic.twitter.com/ukbeHnu26z