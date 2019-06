Pulwama Attack के दो गुनहगार आतंकी ढेर, 40 CRPF जवानों की शहादत का बदला लिया

जम्मू। भारतीय सेना ने अनंतनाग में पुलवामा (Pulwama Attack) का बदला ले लिया है। सेना ने जैश-ए-मोहम्मद (Jem) आतंकी संगठन के दो आतंकी जैश कमांडर सज्जाद मकबूल भट्ट और तौसीफ को ढेर कर दिया है। इससे पहले jammu kashmir के अनंतनाग में मंगलवार सुबह एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इस कार्रवाई में एक जवान शहीद हो गया। अनंतनाग में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार मुठभेड़ हो रही है। वहीं, जवानों ने इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है।

एक जवान शहीद

जवानों को सूचना मिली थी कि वघामा इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह भारतीय सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी।

जवाब में भारतीय सेना की ओर से भी फायरिंग की गई। एनकाउंटर के दौरान एक जवान घायल हो गया था, जो शहीद हो गया है।

जानकारी के मुताबिक, इलाके में एनकाउंटर जारी है। सुरक्षाबलों की टीम आस-पास के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं, इलाके में लगातार एनकाउंटर से तनाव बढ़ गया है।

JeM terrorists Sajjad Maqbool Bhat and Tauseef who were involved in Pulwama terrorist attack (14 Feb) have been neutralized by the security forces in Anantnag encounter today. pic.twitter.com/GPLGr5brnr