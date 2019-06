जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग में सुरक्षबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, पुंछ में सीजफायर का उल्लंघन

जम्मू। जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। दोनों ओर से भारी गोलीबारी जारी है। हालांकि, इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। लेकिन, सेना ने पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, सेना को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन अचानक छिपे हुए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी।

जवाब में भारतीय सेना की ओर से भी फायरिंग की जा रही है। गनीमत यह है कि अभी तक किसी के हताहत या घायल होने की खबर नहीं है। फिलहाल, सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है।

#JammuAndKashmir: One BSF jawan injured in ceasefire violation by Pakistan in the Krishna Ghati sector of Poonch. More details awaited.