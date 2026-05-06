महाराष्ट्र: मोबाइल का पासवर्ड पूछने पर मंत्री के OSD ने खोया आपा, पत्नी की हत्या की कोशिश, बेटे को बैट से पीटा

महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) पर अपनी पत्नी की हत्या की कोशिश करने और बेटे पर हमला करने का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में पुणे के कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने दावा किया कि उसके पति ने न केवल उसे और उसके बेटे को पीटा, बल्कि उसे और उसके परिवार को धमकी भी दी, यह कहते हुए कि वह मंत्री का ओएसडी है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।