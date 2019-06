गुरुग्राम: स्पेन की युवती से पार्टी के बाद रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। हरियाणा के गुरुग्राम से रेप का मामला सामने आया है। यहां स्पेन की युवती के साथ बलात्कार की ख़बर है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए केस दर्ज कर दिया है। बता दें कि पीड़िता ने बीती शुक्रवार की रात पार्टी के बाद रेप का आरोप लगाया है।

Gurugram: A Spanish national was allegedly raped by a man last night, police have arrested the accused in the case. Further investigation underway. #Haryana